Pleitos entre condóminos mantienen en el abandono a la Expoplaza 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras lamentar las condiciones de abandono en las que se encuentra el Centro Comercial Expoplaza, el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís, urgió a un rescate integral del inmueble.

Expuso que la cámara que representa está atada de manos para intervenir tras de que ninguno de los muy contados comercio que quedan están afiliados.

“Queremos ver si se podría hacer algo por medio de gobierno del estado o municipio, porque en verdad da lastima a tener ese espacio abandonado”.

En entrevista colectiva explicó que Exploplaza se encuentra bajo un régimen de condominio en donde una familia tiene el 50 y otro grupo de locatarios la otra mitad, sin embargo, estos últimos han teñido pleitos entre si y ante ese conflicto no se puede operar como se quisiera desde el estacionamiento, la publicidad que se requiere para promocionar el lugar y obviamente los negocios no tienen una estabilidad.

Breceda Solís finalmente dijo que es una pena ver un inmueble “fantasma”, aún en tiempo de feria al no tener nada que ofrecer a las visitas.