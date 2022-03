Pleitos entre CATEM y CTM generan vacío de poder en Nissan

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Berenice Ruiz, admitió que no han podido ingresar como sindicato a la planta de Nissan debido a un amparo interpuesto por la Confederación Nacional de Trabajadores de México (CTM) quien se aferra a mantener el cargo, aún en contra de la voluntad de los trabajadores.

En rueda de prensa, refirió que mientras tanto existe un vacío de poder que deja desprotegidos a los propios trabajadores al no haber en estos momentos una representación sindical.

Más adelante Ruiz lamentó la actitud de la CTM quien desconoce los resultados de las votaciones en donde la mayoría de los trabajadores respaldaron a CATEM para que los representara.

“Es importante decir que no hemos entrado a la planta no por falta de voluntad o porque no queramos representarlos, al contrario nos estamos preparando para llegar, sin embargo por el amparo que interpuso CTM nos encontramos en un estado de suspensión”, subrayó.

A su vez negó que los adversarios tengan en estos momentos la representación sindical, remarcando que se trata de una suspensión en donde el amparo indica que se dejen las cosas legales como están en tanto un tribunal no determine quienes son los titulares del contrato colectivo.

Finalmente la excandidata a diputada por el partido Fuerza por México afirmó que las cuotas sindicales quedan suspendidas hasta que haya una resolución final, por lo que nadie tiene acceso al recurso.