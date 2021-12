Pleito panista llega al Congreso. Gutiérrez acusa a Diosdado por violencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Los enfrentamientos entre grupos del PAN escalaron a la tribuna del Congreso del Estado, luego que la diputada blanquiazul Nancy Gutiérrez Ruvalcaba acusó directamente a su compañero de fracción, Juan Pablo Gómez Diosdado, por supuesta violencia de género.

Al hacer uso de la tribuna dentro de asuntos generales de la sesión, Gutiérrez Ruvalcaba señaló a Gómez Diosdado por presuntas agresiones en una sesión de la fracción blanquiazul.

“Siendo diputada fui violentada. El pasado viernes, ante la mayoría de mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario, el diputado Juan Pablo Gómez Diosdado trató de callarme con gritos y golpes en la mesa. Sentí mucho miedo de escuchar un golpe cerca de mí y estoy denunciando este acto aberrante en contra de mi persona”, subrayó.

La diputada, vinculada al grupo político del gobernador panista Martín Orozco Sandoval, reiteró que no permitirá ese tipo de actitudes y anunció medidas legales ante autoridades correspondientes. “No voy a tolerar jamás que se me falte al respeto y menos de forma violenta”, remarcó.

Por su parte, Juan Pablo Gómez se defendió en un video grabado previamente, distribuido en redes sociales y donde justificó su actitud, explicando que en la reunión del grupo parlamentario se abordó el tema del paquete económico, cuando se perdió la comunicación y hubo señalamientos de un lado y otro.

“En un momento álgido, se perdió la cordura. En un afán de poner orden doy un golpe en la mesa y se guarda silencio. No era un tema personal para nadie, creo en la igualdad de género, no me gusta el encono y no soy partidario de los choques, creo en el diálogo”, dijo el legislador vinculado al grupo de la ex alcaldesa Teresa Jiménez.

En la semana, los grupos políticos del PAN han cruzado acusaciones por la definición de la candidatura a gobierno que tiene como finalistas al senador Antonio Martín del Campo y la diputada federal Teresa Jiménez.