Plazo para reponer credencial de electro vence el 28 de febrero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El pasado lunes 10 de febrero venció el plazo para inscripción al Padrón Electoral, actualización, corrección de datos y cambios de domicilio, sin embargo, el plazo para reposición de la Credencial para Votar por robo, extravío o deterioro es hasta el 28 de febrero próximo, así como para la entrega de credenciales tramitadas en 2023 y que faltan por recoger; no habrá prórroga.

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes señalaron que, si una ciudadana o ciudadano extravió o sufrió la pérdida de su INE, puede recuperarla; por ello, reiteraron el llamado para quienes aún no han solicitado la reposición de su credencial, para que se presenten cuanto antes en cualquier Módulo de Atención Ciudadana; quienes no cuenten con su identificación oficial vigente no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 1 de junio en las que se elegirán personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

La Junta Local Ejecutiva del INE en Aguascalientes enfatizó que, para evitar el mal uso de tus datos, es necesario que reportes tu credencial por robo o extravío llamando a INETEL 800 433 2000; obtendrás un folio de reporte temporal con vigencia de 30 días naturales, periodo en que deberás tramitar tu nueva credencial ya que la anterior perderá vigencia y ya no será válida. Una vez hecho el reporte, verifica que tu credencial aparezca con la alerta correspondiente en la página https://ine.mx/reporte-por-robo-extravio-credencial/, donde podrás agendar tu cita para el trámite de reposición.

Finalmente el INE Aguascalientes recordó que tiene a disposición de la ciudadanía el Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana (CECEOC) en el teléfono 449 915 45 10, así como la página https://ine.mx/credencial/ y las redes sociales: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561131166234 y https://x.com/INE_Ags para más información de los estos trámites.