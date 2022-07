Playa, el principal destino vacacional de los aguascalentenses

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La playa es uno de los destinos más atractivos para los aguascalentenses ante la próxima temporada vacacional o bien, para otras etapas de descanso, dieron a conocer los propios ciudadanos.

En un sondeo realizado por El Clarinete, varias personas señalaron que entre sus planes está el viajar a alguna de las playas del país, ya sea durante el mes de julio, en diciembre o enero próximo, a propósito del fin de año.

“Yo estoy pensando en irme a la playa, si Dios lo permite nos vamos la próxima semana a Vallarta; ya hemos ido varias veces, conocemos el hotel y nos gusta mucho, entonces si no pasa algo más, nos vamos”, manifestó María del Carmen, que es ama de casa.

“Ahorita la verdad es que no tenemos pensado nada, no voy a tener tiempo ahorita la verdad, mis hijos van a estar en casa pero no planeamos nada, pero en diciembre a lo mejor sí, siempre tenemos ganas de salir para cerrar el año y eso, entonces es un deseo, claro”, dijo José Ernesto, que es chofer de tractocamiones.

“Tengo pensado en llevar a mi familia a la playa, pero en enero. Ahorita no, creo que mucha gente aprovecha y va y me imagino que todo está lleno, no lo disfrutas igual, en enero he visto que no va casi nadie porque ya fueron antes, entonces ahorita no, mejor en enero a la playa”, mencionó Francisco Manuel, comerciante.

Otros ciudadanos manifestaron que si situación económica no les permite planear unas vacaciones fuera de Aguascalientes, aunque no descartan realizar alguna actividad de entretenimiento en compañía de su familia.

“No, yo no me iré de vacaciones; no planeamos nada, ni el dinero ni nada, pero pues ojalá que un día de estos sí podamos hacer algo, ya con los niños en casa, a veces quieren salir al balneario, al cine, al parque, quieren jugar, ver a sus abuelitos, a sus primos, o sea en casa estar encerrados pues no, pero tampoco hablamos de unas vacaciones como tal”, expresó Alejandra, mamá de 3 menores.

“No, no saldremos. Uno sí quisiera pero no, mi marido no va a descansar y yo tampoco, tenemos que seguir con el trabajo. Los niños pues se quedan en la casa, o a veces me quedo y estoy con ellos pero no, tenemos que seguir trabajando”, comentó Marisol, que es empleada doméstica.

Por último, hubo quienes también contemplaron la posibilidad de vacacionar en otros destinos como pueblos mágicos, balnearios o parques de Aguascalientes.