Plantea González que SIFIA apoye agro local por medio de créditos privados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Sistema de Financiamiento (SIFIA) deberá apoyar el sector primario como el agro local por medio de créditos, más aún en esta temporada de sequía, anunció Manuel González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), quien dijo que para ello se buscará el respaldo de la banca privada.

“Estamos viendo la opción de que a través de SIFIA o de algunos mecanismos con financieras terceras podamos financiar al agro. Hoy en día, SIFIA no está financiando al sector primario, por lo que estamos tratando de aperturar ese financiamiento que será un capital de trabajo que puedan requerir. Llueva o no llueva lo ocupan y más ahora que no está lloviendo”, adelantó.

– ¿Cuándo podría ser esto?

– Ya le estamos metiendo celeridad para este mes o principios del siguiente ya podamos otorgar créditos directos. Aunque creo que vamos a poder despegar más rápido a través de la banca comercial.

González Martínez abundó que para concretar esta iniciativa tendrá que contar con el aval del comité de financiamiento, para que puedan determinarse las reglas de operación y brindar garantía a los bancos que participen.

“Fue una propuesta de campaña de la gobernadora (Teresa Jiménez) el poder financiar al agro de Aguascalientes. SIFIA es nuestra banca de desarrollo estatal, vemos que es el camino adecuado”, resaltó.

– ¿Ya se puede hablar de pérdidas en el campo?

– Sin duda, aunque lloviera no se podrá recuperar lo que en un buen temporal se hubiera dado. No tengo el dato exacto de cuántas perdidas, pero esperamos que se pueda recuperar.