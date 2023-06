Plantea Congreso de Aguascalientes etiquetar presupuesto específico para pruebas de paternidad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. La 65 Legislatura local buscará etiquetar recursos financieros a la Fiscalía para la aplicación de pruebas en demandas por paternidad, adelantó la diputada del PAN Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, quien reiteró la necesidad de atender esa problemática de las evaluaciones que siguen detenidas ante carencias económicas.

“Vamos a estar checando para que el próximo año se pueda etiquetar este presupuesto específicamente para material de las pruebas de ADN y no tener estos problemas pues según datos que nos da el Poder Judicial hay 300 madres que están peleando la paternidad y el derecho de alimentos para sus hijos”, subrayó.

En días pasados, Gutiérrez Ruvalcaba reveló la existencia de estos 300 juicios pendientes por paternidad y pidió a la Fiscalía atender la situación. A su vez, el fiscal Jesús Figueroa aclaró que se trata de una problemática de hace casi una década por falta de recursos y justificó carencia de recursos económicos.

Sobre ese punto, la legisladora blanquiazul aclaró que no busca controversias con Ortega Figueroa, por lo cual indicó que buscará entrevistarse con el fiscal para adelantar estos apoyos especiales que se destinen a estas pruebas científicas.

“Es un tema muy sensible y no es un tema de pelea, sino de atender estos temas. Fue un llamado respetuoso al fiscal, espero que no lo malentienda, respeto mucho su trabajo, que únicamente es un tema laboral que se mejore por la sociedad de Aguascalientes y el interés superior de la niñez”, recalcó Gutiérrez.

La presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales informó que una prueba de paternidad puede costar de 10 mil a 20 mil pesos.