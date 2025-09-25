Planean habilitar nueva base de Cruz Roja en el oriente de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Cruz Roja proyecta la instalación de una nueva base de ambulancias en la zona oriente de la capital, donde se concentra hasta el 50% de la población, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en casos de emergencia.

Lo anterior fue informado en entrevista por el delegado de la institución, Jaime del Conde Ugarte, quien destacó que esta medida permitirá una atención más rápida y oportuna.

Actualmente, explicó, las unidades deben desplazarse desde las bases ubicadas en el norte o el sur de la ciudad para cubrir servicios en el oriente, lo que provoca retrasos que en muchos casos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Con la apertura de esta nueva base se busca acortar esos tiempos críticos y brindar un servicio más eficiente a los habitantes de esa zona, destacó.

De manera paralela, la Cruz Roja también trabaja en la planeación de otra base en la parte norte del estado, debido a la alta incidencia de accidentes que se registran en la carretera Panamericana. Esta vía, considerada una de las más transitadas, concentra un número considerable de emergencias que requieren atención inmediata.

Del Conde Ugarte subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por fortalecer la capacidad de respuesta de la institución.

Añadió que, además de la infraestructura, será necesario incrementar el número de paramédicos y voluntarios, así como garantizar el mantenimiento de las ambulancias, para asegurar que el servicio pueda operar de manera constante y eficaz.