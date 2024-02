Planea Cruz Roja abrir una base al norte de Aguascalientes

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- Arrancó la Colecta Anual 2024 de la Cruz Roja Mexicana, la cual se prolongará hasta el 31 de mayo, y en este sentido, Jaime del Conde delegado estatal de dicha institución, señaló que lo recaudado se planea invertir en la renovación de vehículos para proporcionar cuidados médicos, así como en la instalación de una base para ambulancias al norte de Aguascalientes.

“Este recurso se aplicaría parte en la renovación de ambulancias, hay un par de ambulancias que tenemos que renovar; también para impulsar nuestro programa de nuevas bases de ambulancias, hay una gran necesidad de una base al norte del estado, estamos viendo si es en Pabellón o es en San Francisco de los Romo. Hoy por hoy tenemos tres bases de ambulancias y queremos llegar a la cuarta”, indicó.

A su vez el político chamuscado, informó que la meta es recaudar 3 millones y medio de pesos, no obstante, lamentó que en la última colecta realizada en 2020 no hubo mucha participación de la ciudadanía, por lo que se estará llevando a cabo una campaña masiva no sólo en el estado, sino en todo el país, las cual contempla visitas a empresas, escuelas y colonias, con el objetivo de estar más cerca de la gente.

“La última Colecta Anual que hubo se logró poco menos de 1 millón 800 mil pesos. Después de cuatro años esperamos duplicar la meta y el objetivo de recaudación (…) Es una campaña que se diseñó en México para todos los estados de la República, esta campaña es ´Todos somos héroes´, porque al final del día el que dona también es héroe porque con su apoyo y su donativo se va a salvar una vida”, concluyó.