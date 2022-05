Plan contra inflación debería procurar a agricultores: Palomino

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador debería procurar el apoyo a los productores del campo en el país si se busca la estabilización del precio de la canasta básica, consideró el administrador del centro comercial agropecuario en Aguascalientes, Gerardo Palomino.

En entrevista, comentó que los agricultores deben ser los primeros en recibir apoyo de las autoridades federales y estatales para mejorar su producción y permitirles ofrecer precios que al final estén al alcance de la mayoría de la población.

“Por lo caro que es el agua, la luz, todo, una cosa conlleva a la otra. Para empezar con este plan deben empezar desde el campo, si sembraban 20 agricultores y ahorita quedan 5, pasa que encarecen sus productos, aunque lo quisieran vender barato, y si viene caro ¿nosotros qué hacemos?”, dijo.

Apuntó que como vendedores, podrían hacer el esfuerzo de estabilizar los precios de los productos de la canasta básica, sin embargo, esto no se podría lograr a largo plazo ya que también se tienen que hacer pagos de servicios, salarios, insumos y seguros, entre otros conceptos.

De la misma manera, recalcó que hay alimentos que en temporadas deben ser traídos desde Estados Unidos debido a que en el país no se tiene la producción suficiente, lo que también deriva en un ajuste de precios.

“Los precios no se van a sostener, todos los días pueden variar aún con este proyecto. No es seguro. Si hay sobreproducción de algo, va a estar más barato, si no hay, muchas veces hemos traído tomates hasta de Estados Unidos porque se acaba aquí; ellos deberán decir cómo se hará este plan”.

Finalmente, Palomino reiteró que aunque el PACIC tiene una visión positiva, el campo debe ser el primero en ser fortalecido en el país con el objetivo de iniciar una regularización de precios “desde abajo”.