“Plan B” de Reforma Electoral avanza al Pleno del Senado

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión de Estudios Legislativos Segunda aprobó el dictamen del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pasará al Pleno del Senado este martes.

La oposición alegó que con el llamado plan B se afectará la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y protestó porque Morena trastocó el procedimiento de aprobación en dos tiempos las minutas, en la Comisión de Gobernación y luego en la de Estudios Legislativos Segunda, cuando debía hacerse simultáneamente.

Durante la sesión de al menos dos horas, el senador Félix Salgado Macedonio señaló que “con este proyecto, la Oposición no tiene razón de oponerse ni de protestar”. Además acusó a “dos o tres consejeros” corruptos de “toquetear” con sus acciones al INE.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que ante la discusión de la minuta del “Plan B” no se encuentra “entre la espada y la pared”, sino entre “dos espadas”.

No obstante, anticipó que aunque aún no ha definido el sentido de su voto, defenderá la Constitución y no buscará “arrastrar” a otros senadores de Morena a que le sigan.

Con información de El Financiero