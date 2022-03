PLA se convierte en organización y anuncian que se integrarán a la campaña de Va por México 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reapareció el líder del ex tinto Partido Libre de Aguascalientes (PLA) Vicente Pérez Almanza quien acompañado del ex candidato a la alcaldía capitalina Ricardo Franco anunció que resurgen como organización ciudadana que llevará por nombre “Aguascalientes nos interesa”.

Ambos personajes destaparon abiertamente su adhesión hacia la campaña de la alianza Va por México que encabeza la candidata panista, Teresa Jiménez Esquivel, dejando en claro que lo único que les mueve es ver por que Aguascalientes continue por una ruta de progreso.

Más adelante indicaron que por el momento no pretenden constituirse en partido político, sino desde la sociedad civil aportar a la vida demócratica del estado.

-¿Van a apoyar a una candidata?

-Si desde luego, apoyaremos a una candidata donde nos incluiremos en su campaña y haremos proselitismo político en su momento a favor de la democracia y de la candidata.

-¿Porqué Tere?

-Hemos revisado los perfiles, primero vimos quien nos había invitado, a quien nos les hicimos interesantes, quién nos necesitaba y dijimos que sí porque siempre ha sido amiga y solidaria.

Para rematar expusieron que no se obligará a nadie de aquellos que estuvieron dentro del partido a estar dentro de esta organización civil.