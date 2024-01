Pittsburgh firma otro fracaso bajo el mando de Tomlin

Redacción

EU.-Buffalo cumplió con los pronósticos en la Ronda de Comodines y venció 31-17 a los Steelers de Pittsburgh; en la Ronda Divisional, recibirán a los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes.

Finalmente el encuentro se realizó en el Highmark Stadium luego de la tormenta de nieve que arrasó en Nueva York, y obligó a la postergación del partido, por lo que los más de 70 mil aficionados pudieron darse cita en el inmueble para el encuentro entre el segundo y séptimo clasificado de la Conferencia Americana correspondiente a la Ronda de Comodines.

Las emociones comenzarían a falta de poco más de 7 minutos del Primer Cuarto cuando la combinación entre Josh Allen y Dawson Knox movería las cadenas para poner el (7-0) en el marcador y comenzar cumpliendo los pronósticos.

Fue durante el mismo Primer Cuarto cuando Bills volvió a embestir la ‘Cortina de Acero’ con un pase de Josh Allen de 35 yardas para que Dalton Kincaid tomara el oviode, mantuviera la inercia y anotara por segunda ocasión para los locales.

El castigo no sería suficiente para Josh Allen y compañía, por lo que restando 10:52 de la primera mitad, Kaiir Elam interceptaría a Mason Rudolph para que posteriormente, el mismo Allen acarreara el ovoide por más de 52 yardas y colocara el lapidante 21-0 los; aficionados celebraban aventando la nieve que inundaba las tribunas.

Diontae Johnson fue el encargado de romper el cero para Steelers (21-7) y, con un gol de campo por parte de Chris Boswell, las toallas terribles ahondaban en Nueva York; antes de finalizar el Tercer Cuarto, Tyler Bass se uniría a la fiesta para sumar 3 para Bills (24-10).

Ya durante el Último Cuarto, Calvin Austin mantendría el sueño para Pittsburgh al anotar (24-17), sin embargo, Khalil Shakir se haría presente en las diagonales (31-17) y marcaría el resultado definitivo pese a los diversos intentos por parte de los hexacampeones de la NFL.

