Pisará callos iniciativa para reducir periodo de magistrados del Poder Judicial en Aguascalientes: Valdivia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa para reducir el periodo de funciones para magistrados y jueces del Poder Judicial podría no ser bien vista entre quienes va dirigida, reconoció Adán Valdivia López, presidente de la comisión de Justicia del Congreso, quien señaló que ya se tiene la correspondiente iniciativa sobre la mesa.

“Sabemos que vamos a pisar callos. Pero aquí lo importante es que la reforma es en pro y sobretodo que cada día el tema de las modificaciones debe ser acorde a una problemática o un requerimiento social que hoy en día tenemos”, enfatizó.

– ¿Han tenido alguna reunión con el Poder Judicial?

– Sí, claro. Yo en particular desde la comisión de Justicia he mantenido el diálogo permanente. La comunicación siempre la hemos tenido y no la vamos a perder.

La semana anterior, el diputado panista Luis Enrique García López dio a conocer una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y limitar a siete años el periodo de sus magistrados, con opción a una reelección por otros ocho. Actualmente pueden tener un lapso de 15 años y con la oportunidad de repetir por un lapso similar en el mismo puesto.

Por lo pronto, Valdivia López abundó que la propuesta ha sido bien vista entre otros integrantes del Legislativo, pero que se estará analizando al tratarse de documentos que involucran a otro poder.

“Son temas delicados porque la iniciativa es modificar el tiempo de duración de los propios magistrados. La propuesta del diputado Quique es proponer un tiempo máximo, aunque eso posiblemente también se modifique porque es cuestión de análisis”, expuso el también líder de la bancada del PAN.

Valdivia adelantó que esta sería la primera de una cadena de reformas que se estarán trabajando junto con el Poder Judicial.