Pierde México primer panel laboral del T-MEC

Redacción

El Gobierno de México perdió el primer panel laboral bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, tras una disputa entre el sindicato de telefonistas y la empresa de call center Atento Servicios, ubicada en Pachuca, Hidalgo.

El fallo, a favor de Estados Unidos, determinó que existió una denegación de derechos sindicales en la compañía española, señalada por despedir a más de 30 trabajadores que intentaron afiliarse al sindicato de telefonistas, mientras promovía la adhesión a otra organización ligada a la Industria de la Comunicación de la República Mexicana.

“Tras una revisión exhaustiva, el Panel concluyó que la evidencia prueba indudablemente la interferencia indebida de Atento y la discriminación antisindical, incluyendo la creación de un clima de miedo mediante una serie de intervenciones realizadas por múltiples individuos durante varios meses”, señaló la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

El panel concluyó que las medidas adoptadas por México no fueron suficientes para corregir la denegación de derechos, “especialmente en vista de la gravedad, duración y naturaleza estructural” de las violaciones, ya que las acciones “no cambiaron el clima laboral”.

“La decisión de hoy subraya el compromiso de los Estados Unidos de garantizar que los derechos laborales se hagan cumplir adecuadamente bajo el T-MEC para asegurar condiciones equitativas”, declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Con información de: La Jornada