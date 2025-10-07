Pierde Jesús María impugnación ante la Corte por donación de terrenos

Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional promovida por el Municipio de Jesús María y ratificó la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes que limita a 25 por ciento la sustitución de áreas de donación de terrenos que deben entregar fraccionadores y desarrolladores a los municipios.

Por mayoría de ocho votos, el Pleno del máximo tribunal reconoció la validez del artículo 334 del Código Urbano estatal, con lo que dio la razón al Poder Legislativo de Aguascalientes y rechazó los argumentos del Ayuntamiento, que alegaba una invasión a su autonomía constitucional.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, autora del proyecto, explicó que la norma impugnada “no elimina ni reduce la obligación de donar terrenos en favor del Municipio, sino que únicamente establece una limitante para la sustitución parcial de la superficie donada, lo que no deriva en una afectación directa a su patrimonio”.

El fallo ratifica que los municipios seguirán recibiendo al menos 75 por ciento de las áreas de donación en especie, manteniendo el control sobre el destino del suelo público y la planeación territorial, pero bajo una regulación más estricta impulsada desde el Congreso del Estado.

Antes de la reforma, el mismo artículo permitía sustituir hasta 70 por ciento del área de donación en fraccionamientos y hasta 100 por ciento en condominios verticales. La reducción al 25 por ciento fue parte del cumplimiento a una sentencia de amparo que ordenó adecuar la legislación local a los principios de protección ambiental y no regresividad.