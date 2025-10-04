Pierde el control del volante y se impacta contra una motocicleta y un vehículo estacionado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La tarde del viernes alrededor de las 18:30 horas, se registró un accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos estacionados y un objeto fijo en el fraccionamiento Nazario Ortiz Garza.

De acuerdo con el reporte, un automóvil tipo sedán Nissan Tsuru, modelo 2016, color blanco, con placas del estado de Aguascalientes, circulaba de oriente a poniente sobre Boulevard Guadalupano por el carril central. Al arribar a la privada Presa de los Gringos, su conductor identificado como César de 48 años de edad, perdió el control hacia su derecha.

En esa maniobra, el automóvil impactó contra la parte lateral derecha de una motocicleta Vento, modelo 2025, color negro con rojo, que se encontraba estacionada sobre la misma vía en el carril derecho.

Tras este golpe, el vehículo continuó su trayectoria y colisionó con su ángulo frontal izquierdo contra la parte posterior derecha de un automóvil sedán Chevrolet Chevy, modelo 2007, color azul, igualmente estacionado en la zona.

Finalmente, el conductor responsable siguió de frente hasta impactar con la parte frontal de su automóvil contra un árbol, deteniendo su marcha.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial y cuerpos de emergencia, quienes valoraron en el sitio al conductor responsable, determinando que no era necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones de gravedad.