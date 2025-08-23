Pierde el control del volante y se estrella contra un parapeto

16 C
Aguascalientes
23 agosto, 2025
Aguascalientes, Ags.-Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 03:40 horas, cuando un vehículo Sedán Nissan, modelo 2018, en color gris, circulaba sobre Avenida Aguascalientes en dirección de oriente a poniente, a la altura del cruce con la calle Monte Everest, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

De acuerdo con el reporte, el conductor identificado como David de 36 años de edad,  antes de ingresar al paso a desnivel, en pendiente descendente, perdió el control de la dirección hacia su costado izquierdo, impactando con el ángulo delantero contra un parapeto de concreto. Tras el choque, el vehículo quedó detenido en el carril izquierdo con su frontal orientado hacia el poniente.

Al lugar arribaron oficiales de la Policía Vial para realizar las diligencias correspondientes. No se requirió la presencia de servicios médicos, mientras que el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado a la pensión para su resguardo.