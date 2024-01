Pierde Disney derechos de autor de Mickey Mouse

Redacción

EEUU.- Al haber expirado el tiempo de posesión de los derechos de autor, desde este 1 de enero, cualquier persona puede copiar, compartir, reutilizar y adaptar la animación en blanco y negro de 1928 Steamboat Willie y las primeras versiones de Mickey y Minnie Mouse (que, por cierto, el nombre “real” de Minnie es Minerva Mouse).

Llamando la atención que Disney ha dicho que “seguirá protegiendo sus derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse”, pero nada puede hacer ya el gigante para quien desee usar estas versiones originales de los personajes.

En este sentido un portavoz de Disney en un comunicado de prensa comentó: “Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel de liderazgo como embajador global de Walt Disney Company en nuestra narración de historias, atracciones de parques temáticos, y mercancías”.

Cabe apuntar que las interpretaciones mudas de Mickey y Minnie se introdujeron inicialmente en la década de 1920 y se exhibieron en una película muda titulada “Steamboat Willie”; y específicamente, Steamboat Willie presenta las primeras versiones no habladas de Mickey y Minnie y justamente entró en el dominio público en Estados Unidos el día de Año Nuevo de 1928.

Se destaca que no se incurre en ningún delito ni conllevará ningún coste utilizarlas sin solicitar permiso ya que ahora son libres. (Disney ha aclarado que las versiones más contemporáneas de Mickey Mouse sí que siguen protegidas por derechos de autor, pero tras 95 años, las antiguas, que se convertirían en un emblema de la cultura pop estadounidense, ya no).

La pérdida de la exclusividad en los derechos no ha estado exenta de maniobras legales para lidiar con esta tara de cifras con fecha de expiración. Han tratado de preservar los derechos en innumerables ocasiones. Ha habido muchos intentos por abogados, seguidores y cineastas de modificación de la ley estadounidense para prolongar los términos de los derechos de autor en Estados Unidos, pero todas esas iniciativas no han podido prorrogarse más, y el arranque del nuevo año ha venido consigo con una libre disposición de unos personajes tan queridos y tan rentables para la industria.

Recordemos que la ley estadounidense permite la propiedad de derechos de autor durante 95 años, una duración que el Congreso extendió varias veces a lo largo de la existencia de Mickey. Originalmente, se suponía que los personajes pasarían a ser propiedad pública en 1984, pero el Congreso añadió 20 años más al límite de tiempo y justo antes de ese último vencimiento en 2004, consiguieron ampliarlo otras dos décadas más. Hasta hoy.

Qué dice la ley

La Ley de Extensión del Plazo de los Derechos de Autor, a menudo denominada Ley de Protección de Mickey Mouse en 1998, permitió a Disney conservar los derechos de autor durante casi un siglo. Disney mantiene una marca distintiva sobre Mickey como identificador de marca y mascota corporativa. Esto implica que todavía existen restricciones sobre el uso público de estas imágenes.

Únicamente hay que tener en cuenta que las versiones posteriores de los personajes, como las de la película Fantasía de 1940, no son de dominio público y no pueden copiarse sin la visita de los abogados de Disney. Para todas las versiones anteriores, hay vía libre de creatividad y uso. De hecho, ya han empezado a estrenarse contenidos audiovisuales con la imagen de Mickey y Minnie.

Disney también posee una marca separada de Mickey como mascota corporativa e identificador de marca, y la ley prohíbe usar el personaje de manera engañosa para engañar a los consumidores haciéndoles pensar que un producto proviene del creador original.

Como curiosidad, se sentó ya un precedente en este caso tras la expiración en enero de 2022 de los derechos exclusivos de Disney sobre Winnie-the-Pooh, el osito de peluche antropomorfo que protagonizó también mucho contenido de The Walt Disney Company y que la empresa poseía desde 1961. Cuando Winnie the Pooh entró en el dominio público, el adorable oso se convirtió en una terrible película de terror con clasificación R llamada “Blood and Honey”, que fue una de las películas peor calificadas de 2023.

Además de los personajes de Disney, el público estadounidense también tiene acceso a varias obras famosas de ese mismo año cuyo copyright ha expirado como la comedia romántica muda de Charlie Chaplin “El circo”, “El amante de Lady Chatterley” de DH Lawrence o el libro de AA Milne “La casa en Pooh Corner”.

*Con información de Muy Interesante.