Pidió croquetas en lugar de flores en su funeral

Ciudad de México.-Hasta el último día de su vida vio por los animales.

El último deseo de vida de una mujer originaria de Reynosa, Tamaulipas ha enternecido las redes sociales y se ha ganado el corazón de los amantes de los animalitos. Se trata de Eva María García Dávila, quien como última voluntad pidió a los asistentes que durante su velorio en lugar de llevar flores como comúnmente se acostumbra obsequiaran alimento para perros.

Pide croquetas en lugar de flores

Fue a través de redes sociales que la Organización Mundo Animal Reynosa compartió la noble historia de la mujer tamaulipeca que hasta el último momento de su vida y aún después pensó en los más indefensos.

“Que tanto puede ser el amor de una persona hacia los animales como para que pensara en ellos hasta el último de sus días y aún después. La señora Eva María pidió como última voluntad que en lugar de llevarle flores, le llevaran comida para animales”, se lee en la publicación de Facebook.

Con algunas fotografías y un emotivo mensaje, la asociación encargada de rescatar todos los días a perritos en situación de calle agradecieron el noble gesto de la mujer y sus familiares, quienes entregaron los bultos de alimento hasta las instalaciones de la asociación.

“Este alimento está bendecido y nosotros compartiremos esa bendición con quien más lo necesita. Será entregado a nuestras compañeras rescatistas que atienden callejeritos todos los días. Para honrar y cumplir con el deseo de la señora Eva María, un ángel para los animales”

Finalmente, señalaron que no tenían palabras para agradecer el generoso gesto que tuvo la mujer que en vida amó a los animalitos y que hasta en su último deseo pensó en ellos.

El noble acto de la mujer se volvió viral y no pasó desapercibido para los internautas quienes no dudaron en aplaudir el increíble gesto de la Sra. Eva por haber pensado en los animalitos que no tienen un hogar.

“Que grande, tener ese gesto hasta sus últimos momentos”, “Personas como ella deberían ser eternas”, “Que hermoso ser humano pensó en ellos hasta el último momento”, “Sin duda un ejemplo a seguir”, fueron algunos de los comentarios.

