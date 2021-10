Piden taxistas mayor control en plataformas tras relación con traslado de migrantes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Taxistas tradicionales exigen a las autoridades un mayor control sobre las unidades de plataforma, tras los últimos acontecimientos en Aguascalientes en donde se les ha señalado de participar en el traslado de migrantes.

El líder de los taxistas revolucionarios Refugio Eudave, indicó que tienen conocimiento de casos en los que estas unidades van de paso con migrantes a otras entidades cruzando por Aguascalientes.

“Ustedes han visto los últimos casos de estos migrantes que eran trasladados en unidades de plataforma y sabemos de otros casos en los que si bien aquí los han agarrado los mismos tenían como destino otras ciudades como Saltillo”, abundó.

Remarcó que es un problema generalizado en el país el hecho de que se usan las plataformas para actividades ilícitas al no tener la autoridad un control estricto de estas unidades, como si lo tienen con el taxi tradicional.

“Ahí se se debe de tener más control porque a cualquiera se la hace fácil y mete su unidad particular y se dice de plataforma, pero realmente no se tiene un registro de la unidad, ni placas, ni gafet del chofer, ni nada, entonces se pueden utilizar para delinquir o para estas actividades de traslado de migrantes por goteo que le llaman”, concluyó.