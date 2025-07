Piden rescate integral de La Pona

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Activista suben petición a Change.org para el rescate integral de La Pona.

Desde hace varios años administraciones municipales y estatales así como empresas inmobiliarias de Aguascalientes han probado afectar uno de los pocos pulmones en nuestra ciudad (en este Caso el Parque LA PONA) no informan sobre las actividades en diversas ocasiones se han presentado incendios y los cuerpos de emergencia (bomberos cumplen con su función) pero en estas fechas 20 al 26 de abril del 2025 después de un incendio aparecio maquinaria que ha demolido plantios de arboles mezquitez (que se supone que estan protegidos) siendo que estos han sido pocos lis afectados por los incendios presentados se entenderia que fueron arboles quemados pero sanos no le vemos el caso, todo pareciera que quieren limpiar para construir pero no definen que ai algun edificio gubernamental de vigilancia una estructura que beneficia el lugar o de plano un fraccionamiento ….. acudimos a ustedes ya que necesitamos de su ayuda ya que inclusive hay policias que impiden las manifestaciones ciudadanas pacificas o los inge tos de blokeo de que la maquinaria pesada siga afectando al lugar