Piden reforzar seguridad en carreteras por próximos eventos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.– De cara a la celebración del Aniversario de la Ciudad y el Festival de Calaveras, la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Karla Martorell, llamó a fortalecer la vigilancia en las carreteras que conectan al estado, con el objetivo de garantizar la llegada segura de visitantes.

Martorell señaló a medios informativos que la certeza en materia de seguridad genera confianza y atrae más turismo, recordando el caso de la pasada Feria Nacional de San Marcos, que se desarrolló con saldo blanco en sus eventos masivos.

“La seguridad es clave para que la gente venga. Lo vimos en la verbena de San Marcos, donde no hubo incidentes graves, y eso respalda la confianza en el estado”, afirmó.

Si bien reconoció el trabajo de las corporaciones locales, la representante ciudadana insistió en que la Guardia Nacional debe reforzar su presencia en tramos carreteros, a fin de complementar esfuerzos y ofrecer mejores resultados.

Finalmente, destacó que en términos generales las carreteras de Aguascalientes son seguras, ya que en sus recorridos personales por motivos laborales no ha enfrentado incidentes, aunque reiteró la importancia de redoblar la vigilancia en esta temporada de alta afluencia.