Piden prohibir el uso de pirotecnia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Usuarios en la plataforma Change.org solicitan la prohibición de la pirotecnia en Aguascalientes al justificar que su uso causa daños a los animales.

Los fuegos artificiales y la pirotecnia en general en Aguascalientes han formado parte de nuestras celebraciones durante muchas décadas, pero a un costo inmenso. Como anfitrión de dos queridos perritos, he sido testigo de primera mano de su miedo y angustia durante estas festividades. No solo afecta a nuestras queridos animalitos de compañía sino también a las personas vulnerables como bebés y personas con capacidades diferentes que son hipersensibles al ruido.

La pirotecnia, que incluye cohetes y palomitas de pólvora, afecta además a una amplia variedad de fauna como aves y tlacuaches, a la vez que contribuye significativamente a la contaminación del aire. Según un estudio, los fuegos artificiales pueden liberar partículas metálicas tóxicas que son dañinas para los pulmones humanos y que afectan la calidad del aire. #pirotecniaceroenaguascalientes





Por tanto, solicitamos a las autoridades responsables que prohíban el uso de pirotecnia en eventos. No deberíamos celebrar a costa de la salud de nuestros seres queridos y del medio ambiente en el que vivimos. ¡Firme esta petición para dar un respiro a nuestros pulmones, oídos y almas!