Piden priistas de Aguascalientes al CEN que no los abandone

Aguascalientes, Ags.- Militantes del PRI en la entidad hacen un llamado al Comité Ejecutivo Nacional para que no los abandone en estos momentos tan difíciles por los que atraviesan.

Tagosam Salazar, regidor y consejero político del partido lamentó lo que está sucediendo en la institución tras la expulsión del ex dirigente Roberto Tavarez.

“Es lamentable que estén sucediendo ese tipo de cosas dentro de la institución, ahorita no estamos para expulsiones pero vamos a ver qué sucede en los siguientes días”, expuso.

Acto seguido el edil capitalino refirió que si bien la dirigencia nacional ya determinó que Antonio Lugo se quede al frente del partido, es lamentable que no se haya abierto la oportunidad para una renovación en la que pudo haber llegado algún priista local que conociera de los rincones del estado y de las entrañas del mismo partido.

“Vemos como el comité nacional nos tiene abandonados sin mandarnos un abrazo cariñoso, pero bueno mi llamado independiente a todo es unirnos y enfrentar el siguiente reto que son las elecciones al gobierno estatal”, concluyó.