Piden padres mantener regreso voluntario a clases en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Aún hay alumnos que desean tomar clases a distancia, por lo que es necesario que se respete el regreso voluntario a las aulas, señaló el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) en Aguascalientes, Miguel Ángel Herrera Cruz.

“Lo que ya hemos platicado con el IEA es que aunque ya se tenga todo para que regresen al 100%, pues que no sea obligatorio, que sea voluntario, porque hay algunos todavía con esa parte de continuar a distancia y así lo respetarían”, dijo en entrevista.

Comentó que hasta el momento no se tienen las condiciones para que el 100 por ciento del alumnado regrese de manera habitual a sus salones de clase, sin embargo, aseguró que estarán apegados a lo que se indique desde las autoridades de salud.

Respecto al regreso de clases que arrancó este lunes, reconoció que hubo orden por parte de los docentes y los padres de familia, se siguieron correctamente los filtros sanitarios y hubo una buena respuesta por parte de los estudiantes.

Agregó que la AEPF tuvo el conocimiento de por lo menos 2 escuelas que no pudieron retomar sus actividades y que durante el periodo vacacional, no se presentaron actos vandálicos en ninguna institución.

Por último, invitó a los padres y madres de familia a mantener la vigilancia en la salud de sus hijos y evitar enviarlos a las escuelas si es que presentan alguna enfermedad respiratoria para evitar contagios entre los menores y sus docentes.