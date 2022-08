Piden padres de familia de Aguascalientes que cuotas escolares no sean excesivas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las cuotas escolares no deben ser excesivas, ya que deben ajustarse a las condiciones de la comunidad y deben estar dentro de las posibilidades de las familias, señaló el vicepresidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), José Juan Navarro Reyes.

“Las cuotas escolares no deben ser excesivamente altas, deben ser una cantidad adecuada que los mismos padres de familia deben analizar su comunidad, donde todos tengan la capacidad de cooperar. A veces sucede que aplican una cuota alta y la economía familiar no es pareja, algunos podrán y otros no”

Dijo que si bien la mayoría de las cuotas rondan los 300 pesos, también se han detectado excesos en algunos planteles educativos, donde han detectado hasta más de mil 500 pesos, cosa que en su momento se denunció ante la asociación.

“Depende la zona, porque hay zonas que sí hay padres de familia que sí pueden y tienen la capacidad económica de aportar más, y lo que hemos detectado de iml 550 la cuota más alta anual durante el ciclo, después de ahí hay de 300, 400 pesos, y ese caso lo atendimos”

Navarro Reyes apuntó que hasta la fecha, se han presentado únicamente dos denuncias por el presunto cobro excesivo de las cuotas escolares para el próximo ciclo educativo, lo que consideró que era una cifra muy baja. Aún así, no descartó la posibilidad de que con el paso del tiempo lleguen a presentarse más quejas.

Por ello, hizo un llamado a los padres de familia a ser responsables en este sentido, especialmente a los que conforman los comités dentro de las escuelas, ya que se han dado casos en donde los directores imponen el monto de las cuotas.