Piden no mencionar a Cienfuegos en juicio de García Luna

Redacción

Nueva York.- Fiscales federales solicitaron al juez encargado del caso contra Genaro García Luna el que no se hicieran referencias al caso desechado del general Salvador Cienfuegos Zepeda, así como elogios y recomendaciones al ex secretario federal de altos funcionarios y políticos estadounidenses.

En una carta dirigida al juez Brian Cogan, el fiscal Breon Peace pidió que se impida al acusado presentar en su juicio declaraciones que dio cuando fue arrestado en diciembre del 2019, que queden excluidos del juicio elogios de contrapartes y legisladores estadounidenses a García Luna durante su gestión como funcionario mexicano.

También se pidió no presentar fotografías del acusado en reuniones con altos funcionarios estadunidenses, y finalmente que no le sea permitido presentar evidencia o argumentos sobre el caso desechado de Estados Unidos contra otro ex funcionario mexicano, el general Cienfuegos.

Cuando fue arrestado, García Luna aceptó hablar voluntariamente con los agentes y en esa entrevista, afirman los fiscales, el acusado mintió repetidamente sobre su participación en la conspiración de narcotráfico, negando toda comunicación y relación con narcotraficantes. Y en la misma entrevista subrayó que tenía relaciones con altos funcionarios estadunidenses y sobre sus declaraciones falsas en su solicitud de naturalización estadunidense.

Los fiscales afirman que si García Luna desea introducir al juicio declaraciones de oficiales estadunidenses, puede convocarlos a testificar sobre “su reputación o su opinión”, aunque éstos serían sometidos en esa instancia al interrogatorio de los fiscales.

Finalmente, los fiscales solicitan que el juez impida a la defensa aludir al caso estadunidense descartado contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa.

Con información de La Jornada