Piden no caer en compras de pánico de gas y gasolina en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Garantiza el secretario general de gobierno del estado Juan Manuel Flores Femat, suficiencia de gas natural y gasolina para el estado de Aguascalientes, por lo que convocó a no caer en compras de pánico.

Cuestionado sobre declaraciones del presidente López Obrador sobre las reservas de gasolina para los próximos 10 días, el encargado de la política interna admitió que existe una preocupación sobre el tema, aunque expuso que según la información de la Secretaría de Energía se están tomando todas las medidas pertinentes para que no exista una situación similar al 2019 en que hubo desabasto de combustibles.

Adelantó que ya se entró en pláticas con los franquicitarios de estaciones gasolineras en el estado, donde en el caso de aquellos que importan combustibles refirieron que se estarán tomando provisiones por cualquier circunstancia que ocurra, buscando mecanismos más rápidos de logística para el abasto del combustible a la entidad.

“Lo mismo con el gas entablamos pláticas con distribuidores y nos dicen que está garantizado en gas L.P. y natural, esto es también de suma importancia porque esperamos un invierno crudo y es de vital importancia que no falte el producto”, expresó.

Al final conminó a la población a no caer en compras de pánico al estar confiados en que no habrá falta de producto.