Piden no autorizar fraccionamientos si no se presentan proyectos de reúso del agua

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Federación de Abogados de Aguascalientes, Juan Manuel Aguilera Navarro, exigió a las autoridades competentes que se impongan medidas para no permitir la construcción de fraccionamientos, si no se presenta un proyecto de reúso del agua por parte de los desarrolladores.

El litigante justificó que el tema del agua es fundamental, por lo que debe ocupar a todas las autoridades y sectores de la sociedad.

Expuso que Aguascalientes vive un a crisis de agua, por lo que no se puede hablar de la construcción de más viviendas sin a abordar el tema.

Habló de que debe ser el estado quien ponga el ejemplo en la construcción de viviendas, armonizadas con leyes modernas que protejan el ambiente.

Al final advirtió de una crisis social si no se cuida el tema del vital líquido.