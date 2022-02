Piden médicos de Aguascalientes no confiarse ante descensos por contagios de covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierten facultativos que si bien el número de contagios por covid en particular de la cepa ómicron van en descenso, no significa de ninguna manera que la pandemia este de salida o que haya pasado el riesgo.

El infectólogo e integrante del Colegio de Médicos de Aguascalientes Francisco Márquez Díaz, indicó que las medidas de protección de ninguna manera deben de cambiar considerando que ómicron es muy diferente y todos seguimos siendo vulnerables, incluso para desarrollar una enfermedad grave, principalmente en aquellos no vacunados.

Márquez Díaz insistió en que aún no hay definiciones sobre el fin de la pandemia, aunque se ha insistido en que el mismo ya está cercano, remarcando la prudencia en mantener las medidas universales de protección.

Acot seguido lamentó que en el caso de México continue ocupando el quinto lugar mundial de muertes por covid, por lo que confiarse sería un retroceso grave.

Por último el galeno expresó que en algunos estados la ocupación hospitalaria continúa siendo elevada, como en caso de nuestra entidad