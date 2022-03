Piden licencias en Jesús María para participar en campañas

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Alrededor de cinco personas que laboran en la presidencia municipal han solicitado licencias para participar en alguna de las campañas de las candidaturas que buscan la gubernatura de Aguascalientes, indicó el alcalde Antonio Arámbula López.

En entrevista con El Clarinete, el edil comentó que la mayoría de los solicitantes podrán seguir laborando en el ayuntamiento y que todo el procedimiento se está haciendo en tiempo y forma.

“Hay algunos que sí me pidieron que se quieren ir de licencia, yo les dije que no había problema si pedían sus licencias y se hará conforme a regla, a ley y la mayoría como no es una elección municipal seguirá trabajando en sus labores”

-¿Cuántas personas fueron las que pidieron permiso?

– Las que me han dicho hasta ahora son como 4 o 5.

Arámbula López apuntó que dichas personas no tienen mayores responsabilidades en el municipio, por lo que su ausencia o sus labores dentro de las campañas no afectarán la atención de la autoridad hacia la población.

Finalmente, indicó que el gabinete ya tuvo una capacitación sobre las actividades que pueden y que no pueden hacer dentro del periodo de campaña, con el objetivo de no interferir en el proceso.