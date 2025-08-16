Piden frenar apuestas en Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Redacción

Ciudad de México.-La Serie Mundial de Ligas Pequeñas, celebrada en Williamsport, Pensilvania, es un torneo concebido para que niños de entre 10 a 12 años disfruten del beisbol en un entorno seguro. Sin embargo, este año, los organizadores se vieron obligados a emitir un comunicado inusual: solicitar a los aficionados que no apuesten en los partidos infantiles.

Aunque en Estados Unidos las leyes estatales sobre apuestas deportivas, vigentes en 39 estados, prohíben explícitamente este tipo de mercados, sitios offshore como BetOnline y Bovada han comenzado a ofrecer cuotas para los encuentros del torneo.

Condena de la organización

En un comunicado publicado en redes sociales, Little League International se mostró tajante:

Creemos firmemente que no hay lugar para apostar en los juegos de las Pequeñas Ligas ni en ninguna competición deportiva juvenil”.

La declaración subrayó que la organización existe para enseñar los fundamentos del juego, fomentar el trabajo en equipo y promover la integridad, y que nadie debería sacar provecho económico de los resultados de los niños.

Las apuestas offshore y su alcance

El gerente de marca de BetOnline, Dave Mason, reconoció que la Serie Mundial de Ligas Pequeñas es un producto solicitado por sus clientes:

Aceptaremos más apuestas en estos juegos que en cualquier partido de tenis o futbol profesional durante las próximas dos semanas”.

El comentario desató críticas, pues pone en evidencia el atractivo de un evento que, en principio, debería estar blindado contra intereses comerciales de apuestas.

No es la primera vez que las casas offshore avanzan en este terreno. El año pasado, la plataforma Polymarket permitió intercambiar alrededor de 12 mil dólares en apuestas durante la final del torneo.

Precedentes polémicos

BetOnline ya había enfrentado cuestionamientos en 2024, cuando abrió líneas para los Juegos Olímpicos Especiales de Berlín, una práctica que abandonó en 2025 tras la presión pública. El antecedente refuerza la preocupación sobre el grado en que estos mercados buscan nuevos espacios, incluso en competiciones de carácter social o inclusivo.

Este año, por México compite en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas la Liga El Swing Perfecto de Chihuahua, que hizo su debut en Williamsport. Los niños chihuahuenses vencieron en el regional de nuestro país a Matamoros.

Con información de Adrenalina