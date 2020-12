Piden extremar precauciones al usar cajeros automáticos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha incrementado la presencia policial en las inmediaciones de instituciones bancarias ante el aumento del flujo de efectivo, asimismo exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al utilizar cajeros automáticos, toda vez que han sido detectados algunos dispositivos para retener las tarjetas de los usuarios, asegurándose al menos 13 plásticos.

En este sentido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, recomienda a la población que antes de ingresar la tarjeta de crédito o débito revise la ranura para verificar que no tenga objetos sospechosos o alteraciones; asimismo, se sugiere a los usuarios que antes de ingresar su NIP manipulen el teclado para verificar que funcione bien y no se encuentre flojo.

En caso de que su tarjeta sea retenida, es indispensable comunicarse a la institución bancaria inmediatamente y no retirarse del cajero hasta no verificar que su plástico ha sido bloqueado, además de no aceptar ayuda de personas desconocidas.

Asimismo, se sugiere a los usuarios reportar cualquier anomalía o persona sospechosa al número de emergencia 911 y en medida de lo posible evitar utilizar cajeros poco iluminados o ubicados en lugares aislados.