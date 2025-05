Piden exconsejeros del INE a Taddei que se tranquilice y responda con argumentos

Redacción

Los exconsejeros electorales María Marván y Marco Antonio Baños advirtieron que la elección judicial del 1 de junio enfrenta riesgos de certeza y pidieron a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, serenarse y responder con argumentos, luego de que ésta los calificó de “irresponsables” por sus señalamientos.

“Mejor que se tranquilice, y en lugar de estar sembrando adjetivos ante los medios de comunicación, intercambiemos argumentos, porque al final de cuentas, en democracia, lo que importa es el intercambio de los argumentos”, señaló Baños, quien acusó a Taddei de actuar “como si fuera de Morena”.

El martes, la consejera presidenta rechazó las críticas de ambos exconsejeros, quienes han alertado que el INE eliminó mecanismos de seguridad implementados desde hace más de tres décadas, como consecuencia de la reforma judicial y del recorte presupuestal.

Entre los riesgos mencionados por Marván y Baños están la ausencia de representación de los candidatos ante el Consejo General y en los consejos locales o distritales, el hecho de que las boletas no utilizadas no serán inutilizadas tras la jornada electoral, y que el conteo de votos no estará a cargo de ciudadanos sino de funcionarios del propio INE.

Además, señalaron que los ciudadanos no podrán conocer resultados preliminares a través del PREP ni por conteo rápido, y que los candidatos no tendrán acceso a las actas de escrutinio, necesarias para poder impugnar los resultados.

“Tampoco nos van a decir cuántas boletas se recibieron en las casillas, y no nos van a decir tampoco, en el sistema de cómputo, cuántas boletas fueron sobrantes, entonces no se puede hacer el match de los datos para poder tener certeza con los resultados”, acusó Baños.

Marván añadió que, si bien es una elección inédita, el INE intentó ajustar en dos meses un modelo electoral que llevó cuatro décadas construir. “(Taddei) tiene razón cuando dice que no operamos una elección como esta, pero precisamente por eso debemos señalar los riesgos”, dijo.

En respuesta, Taddei Zavala aseguró que las boletas estarán a resguardo y que no hay posibilidad de fraude. “Es muy grave que hagan estas declaraciones, quienes han sido parte del Instituto y han sabido cómo se da certeza a los procesos”, afirmó.