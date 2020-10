Piden evitar más robos en el Centro de Atención Múltiple de la Insurgentes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- El Centro de Atención Múltiple I, que está ubicado en la colonia Insurgentes atiende a niños con necesidades educativas especiales, sigue siendo víctima de la delincuencia, al día de hoy lunes 12 de octubre van 13 veces que los amantes de lo ajeno hacen de las suyas, en 3 ocasiones se ha interpuesto demanda y las demás solo se meten a hacer destrozos.

Las demandas interpuestas fueron por causal de: robo de material didáctico dentro de los salones, robo de mobiliario, destrucciones en los lavabos de los baños, destrucción del aljibe y por consecuencia la bomba del agua que abastece a toda la escuela y también la bomba de agua del taller de cocina, así como romper vidrios, chapas, puertas, malla, desastres dentro de los salones, etc, etc, etc. Por mencionar solo algunas cosas que se han afectado.

El trabajo de padres y maestros, se ha visto afectado ya que para sacar fondos para el beneficio de la misma escuela se llevan a cabo rifas, recolectas, etc. El ciclo anterior se pudo poner en marcha el taller de cocina, situación preocupante para cuándo ocurra el regreso a las aulas tan esperado ya que al día de hoy hasta los platos, vasos, cucharas y la parrilla se llevaron, los amantes de lo ajeno.

Hacemos un llamado enérgico a la sociedad para que nos apoyen compartiendo la publicación para que llegue a las AUTORIDADES CORRESPONDIENTES y tomen cartas en el asunto, ésta escuela es de muy bajos recursos y se están llevando lo poco que teníamos.

Solicitamos de la manera más atenta un velador, mayor seguridad y/o apoyo a la sociedad para reportar si conocen al o los rateros.