Piden evitar a revendedores de boletos para “Mitos y Leyendas”

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El director de Servicios Públicos del municipio capital, Carlos España, llamó a la población a evitar a los revendedores al momento de buscar boletos para el tradicional “Mitos y Leyendas” de este año.

“Aquí se les hace el llamado a que eviten la compra de los mismos, es una práctica que estará pendiente el área de Reglamentos, se habló con el director David Ángeles que estén muy al pendiente de la reventa en las inmediaciones del Panteón de la Cruz”.

Comentó que si bien la autoridad estará al pendiente de estas personas en esta temporada, la sociedad también tiene que poner de su parte para reducir esta mala práctica en lo mayor posible.

“Es una cuestión muy personal de evitar, es lo que no podemos hacer, ahí están los accesos, todavía los pueden adquirir, se les dio de conocimiento la fecha que comenzábamos con la venta, ojalá no se prestara para la reventa para no continuar con esa mala práctica”

– ¿Sí han dado alguna vez con los revendedores?

– Sí, nos comentaron recientemente que en años pasados hubo una persona que fue detenida y puesta a disposición con los boletos en reventa, los estaba vendiendo casi al doble del precio.

España destacó que todas las producciones que se ofrecerán en esta edición están garantizadas y que aún hay boletos disponibles en el Centro de Atención Municipal, a un costo de $104. Las funciones se realizarán del 12 de octubre al 19 de noviembre en los panteones De la Cruz y Los Ángeles.