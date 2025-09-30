Piden en el PAN respetar tiempos electorales

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Aunque justificó la aparición de espectaculares del actual secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Luévano Nuñez, le recordó a quienes aspiren a un cargo en 2027 respetar los tiempos electorales.

Luévano Nuñez destacó que los panistas que realizan labores sociales, incluso fuera de sus responsabilidades públicas, deben cuidar los márgenes legales.

“Y en el caso de un compañero del partido de Galo que hace un par de semanas conocimos este proyecto de fundación, sabemos que además de sus actividades y sus responsabilidades en el servicio público, como las partidistas, pues ha emprendido en conjunto con unas personas el trabajo social”.

“Nosotros, al final de cuentas, siempre lo que hemos visto en él y en muchos panistas, muchos hombres y mujeres, pues es precisamente ese compromiso con la sociedad. Entonces, bueno, al final de cuentas está en su derecho trabajar en un tema en una fundación social”, justificó el líder estatal del blanquiazul.

Aunque le recordó tanto a García López como al resto de la militancia respetar la ley electoral.

“Yo lo que sí le pido y le pediría a todos, pues es que en Acción Nacional cumplamos la ley, los márgenes de tiempos”, advirtió.