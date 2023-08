Piden denunciar estacionamientos que se quieran pasar de listos en el Quincenario

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Desde la dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales municipal llaman a denunciar a los estacionamientos abusivos que quieran aprovecharse de la devoción de la ciudadanía elevando sus costos en esta temporada de festejos a la Virgen de la Asunción en el primer cuadro de la ciudad.

Así lo sentenció tajante el director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales,

Israel Díaz García, quien incluso mencionó que en este rubro ya se realizó la primer sanción, ya que ‘detectamos ese estacionamiento que estaba con el boleto perdido a 130 peso, la ley permite 95 pesos, entonces estaba muy desfasado se les solicitó que no lo hicieran en el momento no acató indicaciones y se le tuvo que clausurar hasta que no modificar el costo’.

Preciso que el cierre fue ‘prácticamente todo un día’ y que en materia económica ‘se le hizo un cobro de 10 UMAS, como primera vez, pero si reinciden van a ser hasta 40 UMAS podemos sancionar, es el rededor de 4 mil 500 pesos, 4 mil y tantos pesos’.

Reconoció que la vigilancia se estará reforzando ‘todos los días cada uno de los verificadores de la áreas, por ejemplo en las áreas de aquí de puestos semifijos está el área de ambulantaje, dos turnos, en el área de estacionamientos están los verificadores exclusivos para estacionamientos en sus dos puntos y estarán vigilantes para que cualquier dueño de estacionamiento o empresario de estacionamiento no se le haga fácil subir las tarifas’.

Señalado en este tenor ‘porque a veces nos hemos dado cuenta que tienen mantas informativas y encima le ponen el precio y aveces el ciudadano por desconocimiento de causa o por quererse estacionarse cerca de la plaza pues acepta ese pago, pero no debe de ser, si les pido a los ciudadanos que si detectan esto que nos marquen al 072 para acudir a el estacionamiento porque no deben de abusar de la gente que viene con mucha devoción a ver a la Virgen de la Asunción o simplemente a las actividades que hay aquí en la plaza del tema del quincenario’.