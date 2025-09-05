Piden cancelar concierto de Nodal en Morelia por acusaciones de violencia

Redacción

Colectivos feministas lanzaron una petición pública para cancelar el concierto de Christian Nodal programado para el 15 de septiembre en Morelia, al considerar inaceptable que un evento financiado con recursos públicos sea encabezado por un artista con señalamientos de violencia vicaria y económica.

“Es indignante que el Gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y ex pareja”, denunciaron los organizadores.

Las agrupaciones recordaron la acusación hecha por la cantante argentina Cazzu, quien señaló que Nodal no le permite viajar con su hija, lo que calificaron como un ejemplo de violencia vicaria.

“El evento del 15 de septiembre durante ‘El Grito’ es una celebración de nuestra independencia, un momento que debería reflejar nuestros valores como sociedad. Permitir que alguien con antecedentes de maltrato hacia su familia sea la cara visible de una festividad tan importante manda un mensaje erróneo y nocivo, sobre todo a nuestras futuras generaciones”, afirmaron en el documento.

La petición publicada en la plataforma change.org exige al Gobierno de Michoacán reconsiderar la contratación y optar por un artista distinto. “Existen muchos músicos talentosos que pueden ofrecer un espectáculo digno y respetuoso para el pueblo de Morelia en esta fecha tan señalada”, señalaron.

Además, reclamaron mayor transparencia en los criterios de selección de artistas para eventos financiados con dinero público. “Pedimos al Gobierno local que reconsidere su decisión y cancele la presentación de Christian Nodal. Es momento de demostrar que en Morelia no se permite ni se apoya ningún tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres”, agregaron.

Los colectivos hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la petición. “Firme esta petición para exigir un cambio que refleje verdaderamente el respeto y la integridad en nuestras celebraciones culturales. Es nuestra responsabilidad alzar la voz y asegurarnos de que nuestras contribuciones al erario público no se destinen a financiar eventos que van en contra de nuestros principios”, concluyeron.