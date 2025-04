Piden cambiar de nombre al Bulevar Manuel Cavazos Lerma por el de Sonia H. Martínez de Villar

Redacción

Tamaulipas.-Hoy nos convoca una causa ineludible: la dignidad, el respeto y la justicia para las mujeres de nuestro estado y de nuestro país. Nos encontramos ante una afrenta inadmisible, una declaración que perpetúa la violencia, la misoginia y la impunidad. La reciente declaración del exgobernador Manuel Cavazos Lerma, al referirse de manera despreciable a una mujer, es la prueba viva de una vieja política que por años ha sometido, silenciado y menospreciado a las mujeres. Pero hoy, esa vieja política se encuentra con una sociedad que no está dispuesta a tolerar ni un agravio más.

No podemos permitir que el nombre de un personaje que representa la corrupción, la impunidad y el desprecio por la dignidad humana siga adornando nuestras calles. No podemos enviar el mensaje de que en Matamoros honramos a quienes, con sus palabras y acciones, reproducen un sistema de violencia y desigualdad. Cada nombre en nuestras avenidas debe ser reflejo de los valores que defendemos como sociedad, y el nombre de Manuel Cavazos Lerma es hoy sinónimo de una política retrógrada que debe quedar en el pasado.

Las mujeres hemos luchado durante siglos para ser reconocidas, para ser respetadas y para ocupar el lugar que les corresponde en la historia. Este no es solo un acto simbólico; es un acto de justicia, de congruencia y de respeto por todas aquellas mujeres que han sido violentadas y que han sido silenciadas. Es un acto en memoria de todas aquellas que ya no pueden alzar la voz, y un mensaje claro para las generaciones futuras: en Matamoros, la dignidad de las mujeres no es negociable.

Hemos avanzado, pero aún nos queda camino por recorrer. Y este es un paso firme y claro: la remoción del nombre de Manuel Cavazos Lerma del bulevar que hoy lo lleva. No hay justificación válida para seguir perpetuando su legado en nuestros espacios públicos. Exigimos que el nombre de esa vialidad sea reemplazado por el de una mujer que ha sido ejemplo de lucha, de dignidad y de contribución a nuestra sociedad; la distinguida Sonia Hada Martínez de Villar Porque las mujeres de Matamoros y de Tamaulipas no solo merecen respeto: exigen justicia.

Este es el momento de demostrar de qué lado de la historia queremos estar. No es un favor que pedimos, es un acto de responsabilidad y compromiso con nuestra comunidad. Porque una sociedad que tolera la violencia verbal y simbólica contra las mujeres, es una sociedad que la perpetúa. Y nosotros estamos aquí para erradicarla.

Por todas, por las que han sido violentadas, por las que ya no están, por las que vendrán: que el nombre de quienes han sido cómplices del sometimiento quede en el olvido. Que el nombre de quienes han luchado por un mundo más justo, brille en nuestras calles.

¡Por la dignidad de las mujeres, por la justicia y por el futuro de Matamoros, exigimos el cambio!