Piden apoyo para el exnovillero Jorge Delgado “Evodio”

Reporte Social

Aguascalientes, Ags.- Familiares del ex novillero Jorge Delgado “Evodio” recurieron a las redes sociales para pedir apoyo a favor de su salud, ya que se encuentra luchando contra una complicada enfermedad.

Aquí el mensaje:

Iniciaré explicando a manera resumida la situación que hoy en día enfrenta mi esposo JORGE ALBERTO DELGADO GUTIERREZ “EVODIO” junto a todos nosotros su familia.

Lamentablemente desde hace más de 3 meses, Jorge “Mi panzón, mi chirote” enfrenta una enfermedad muy desafortunada, que lo ha llevado a estar hospitalizado desde el inicio, sufriendo varios estudios invasivos y varias cirugías cerebrales, como lo fueron la colocación de válvula para controlar su hidrocefalia, generada a su vez por una lesión de gravedad localizada en el tallo cerebral, que si bien el resultado de la 1er biopsia realizada, indicó tratarse de un craneofaringioma, al día de hoy dicho resultado no convence en absoluto a varios neurocirujanos del estado, del país e inclusive del extranjero.

Su condición actual hoy sábado 16 de julio es muy mala, tiene daños colaterales que sufrió por tales intervenciones y también por la propia lesión, siendo algunas de ellas, la afectación de su desarrollo motriz, desorientación, parálisis facial, dificultad para respirar, cumulo de flemas, dificultad para moverse, etc.

Dadas las circunstancias actuales, será necesario someterlo en próximos días a una nueva intervención para realizarle una segunda biopsia y a su vez, mejorar el flujo de liquido cefalorraquídeo, dado que la válvula antes colocada empieza a ser insuficiente por la presión y crecimiento de la lesión del tallo.

Derivado de lo anterior, me lleva hoy en día a dirigirme a todos ustedes sus amigos, para solicitarles de manera urgente su apoyo a quien esté en disposición de hacerlo sin cuestionar, para juntar los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos médicos y de hospitalización en el sector privado del Hospital Hidalgo, mas todos los gastos que se vayan requiriendo y acumulando a partir del día de hoy.

Me apena en el alma tener que recurrir de esta forma y sé que mucho se preguntaran el por qué no continuar en servicio público, de lo cual he de decirles que sólo los que hemos vivido el proceso, sabemos lo lento y desafortunado que es el servicio, sin demeritar la gran labor de nuestro médico de cabecera en la clínica 1. La última ocasión me vi en la penosa necesidad de tener que recurrir a la prensa para poder alzar la voz y contar y/o confirmar lo que muchos ya saben, sobre la mala administración de este.

Con todo esto, está de más decir, que el futuro de Jorge de momento es incierto en todos los sentidos, de salud, laboral, intelectual, físico entre otros, sin embargo, se que con la ayuda de DIOS, esperamos que con esta nueva oportunidad y con la ayuda de todos ustedes, logre Jorge recuperar su sanidad.

Evodio, como bien muchos lo saben, ha sido participe y organizador de un sinfín de festejos taurinos y de varios festejos benéficos para un gran número de personas, que como él y bajo diferentes y/o desfavorables circunstancias, han requerido del apoyo humanitario.

Por todo lo antes expuesto, pido y espero de corazón poder contar con su valioso apoyo y participación, para poder brindarle hoy una mejor calidad de vida a mi esposo y apoyo a sus estudios y tratamientos posteriores, entre otros.

Sin más por el momento, de parte él, de sus hijos, su familia y una servidora agradecemos su colaboración.

A t e n t a m e n t e

SHIRLEY JANINA HERRERA CAMINO

Banco BANAMEX

Tarjeta 5226 7838 4591 4598

Tel. 449.128.61.89