Piden al IEA instalar nueva velaria para telesecundaria en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Es urgente que se reinstale una velaria de la Telesecundaria ETV 187 “David Paul Asubel”, ubicada en la colonia Chicahuales, señaló la directora de este plantel, la maestra Leticia Martínez González, quien recordó que esta infraestructura prácticamente fue destrozada por las intensas lluvias del pasado 15 de agosto.

En entrevista, la docente recordó que a mediados de este mes, una intensa lluvia derribó la velaria de la cancha principal de la telesecundaria. Esta obra había sido instalada justo en el mismo periodo del 2019 y fue habilitada por la administración del entonces alcalde de Jesús María, Noel Mata Atilano.

Desde que las lluvias dañaron la infraestructura, la directora recurrió al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) esperando la oportunidad de que volvieran a instalar esta velaria, ya que señala, era algo que beneficiaba a más de 260 alumnos de la telesecundaria y telebachillerato.

“Sigo en el proceso para ver si me la hacen de nuevo. Me urge porque tengo doble turno, tengo seis grupos en la mañana y van a ser seis en la tarde; sí es urgente porque es mucho alumnado, el martes y jueves la ocupa telesecundaria y necesitamos coordinarnos para ocupar la cancha”

Pese a que ya se iniciaron las solicitudes formales, la directora contó que hasta la fecha no se ha confirmado la instalación de una nueva velaria y que el plantel solamente está en lista de espera para ser atendido por el Instituto de Infraestructura Física del IEA.

También comentó que si bien la escuela cuenta con las cuotas de padres de familia, éstas resultan insuficientes para atender las necesidades básicas y lo recaudado es destinado a la compra de gel antibacterial, al mantenimiento de las áreas verdes, de baños y salones, por lo que tampoco alcanzaría para instalar una nueva estructura.

“Sacamos muy poquito de cuotas voluntarias y apenas vamos en ese proceso, se ha rescatado muy poco de cuotas voluntarias, no todos apoyan los papás, con el poco dinero que se tiene se hacen maravillas, el recurso se me fue en traer para la podada, para el mantenimiento de la escuela, el gel que no falte, entonces se me hace más difícil con padres de familia”

Por ahora, algunas partes de la vieja velaria siguen tiradas en los costados de la cancha. Esto ha llamado al interés de varios delincuentes, quienes han accedido al plantel para robar los postes y de paso, otros artículos de la telesecundaria, algo que también mantiene preocupada a la directora.

“Ojalá me hicieran caso en el IEA y me tomaran como escuela prioritaria, porque fue algo como un fenómeno natural e hizo que colapsara toda esa estructura, fue dañada desde una granizada en abril y con las últimas lluvias, más; ya se juntó todo y se colapsó”, concluyó.