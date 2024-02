Piden al gobierno federal no ignore la inseguridad que se vive en Tabasco y actúe

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mientras que el candidato de Morena, Javier May, asegura que hay resultados y que “pronto” se va a “apaciguar” la entidad, el Frente Cívico Nacional Capítulo Tabasco señaló que el desempleo y la violencia se han apoderado de Tabasco, como nunca, en el arranque de este año.

Alberto Naranjo Cobián, dirigente de la agrupación, dijo que con base en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1 de enero al 12 de febrero ocurrieron en Tabasco 44 homicidios violentos, la mayoría ligados al tema de la inseguridad que se vive en la entidad prácticamente desde octubre del año pasado.

Lamentó que tan solo el domingo murieron violentamente ocho personas, incluyendo tres jóvenes al interior de un bar, pese a que desde hace más de un mes llegaron a Tabasco más de 2 mil 500 elementos federales a reforzar los operativos.

La estrategia contra la inseguridad sigue siendo un fracaso en todos los aspectos, remarcó Naranjo Cobián, quien dijo que en el mismo período, del 1 de enero al 12 de febrero, 16 mil 479 empleos formales se han perdido.

En vez de crearse oportunidades para los ciudadanos están cerrando empresas, muchos trabajadores se están quedando sin empleo y hay el riesgo de que pasen a engrosar las filas de la delincuencia, advirtió.

Por su parte, el candidato morenista a la gubernatura, Javier May, dijo que “en el tema de combate, de cero impunidad se está avanzando, hay buenos resultados”.

–Se va a ir apaciguando, se va a ir garantizando la paz, resaltó.

Sobre los sucesos violentos ocurridos el fin de semana donde fallecieron al menos ocho personas, el ex director del Tren Maya salió al paso y dijo, al estilo del presidente López Obrador: “Pero no es el gobierno que reprime, no es la policía, es un acto entre ciudadanos, es entre personas y todos debemos actuar con responsabilidad”.

Criticó que la oposición difunda lo que ocurre en el estado porque “pareciera que el gobierno lo promoviera, como si el gobierno fuera el que asesina, es un tema de la herencia de la descomposición que heredamos, donde se condenó al pueblo a asumir conductas antisociales”.

QUE FEDERACIÓN ASUMA SU RESPONSABILIDAD: PAN

Por su parte, la candidata del PAN al gobierno tabasqueño, Lorena Beaurregard, dijo que es lamentable el discurso de Morena frente a la realidad que se vive en el estado y exigió al gobierno federal que instale una mesa de análisis de la situación que se vive en el estado, con la presencia de la Secretaria de Gobernación y de la Secretaria de Seguridad Pública.

“En Tabasco el gobernador está rebasado, los niveles de inseguridad son alarmantes, se necesita que la Federación se haga cargo de atender este problema generado por la política de abrazos, no balazos, y sería para que le devuelvan la paz a las familias tabasqueñas”, resaltó.

