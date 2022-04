Piden a Vanessa Claudio que ya no se haga más “arreglitos” en el rostro

Redacción

Ciudad de México.-Llamado de fans a conductora.

En las últimas semanas, la conductora Vanessa Claudio ha despertado la intriga del público, ya que su físico, en especial su rostro, ha sufrido algunos cambios que muchos han atribuido a los arreglos estéticos a los que se ha sometido.

Incluso, se llegó a rumorar que los ejecutivos de Azteca le ordenaron que dejara de acudir al botox,ya que supuestamente su aspecto ha perdido naturalidad, además de que la toxina botulínica ha afectado su gesticulación.

Al parece, los jefes de la guapa puertorriqueña no son los únicos que han expresa su molestia por esta nueva apariencia; y es que ahora los fans de la ex modelo le han pedido parar con todos estos procedimientos.

Fue en las redes sociales de Claudio donde varios internautas le expresaron su cariño y admiración; sin embargo le aconsejaron ya no inyectarse nada, pues según ellos no lo necesita: “Ya no te hagas nada en la cara”, “Niña tienes un rostro tan bello y te lo fuiste a arruinar con esos rellenos, ya para”, “¿En qué momento te pusiste tanto pómulo? Que las cirugías sumen, no resten”, “Estás divina, pero ya ni te pareces”, “Eras muy linda, no necesitabas nada”, “Eres muy linda, pero ya no te hagas nada en la cara”, “Querida Vane, estás consciente de a forma que tomó tu rostro, ya no te inyectes”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Por su parte, Vanessa se defendió al asegurar que su rostro se había hinchado por algunos problemas de salud originados por el vuelo que tuvo que realizar para llegar hasta la entrega de los Oscar aunque los internautas no creyeron en sus palabras.

Con información de TVNotas