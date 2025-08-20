Piden a todas las policías de Aguascalientes no bajar la guardia

16 C
Aguascalientes
20 agosto, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, exhortó a los titulares de las Policías Municipales, así como a los mandos de la Policía Estatal y de los Grupos de Operaciones Especiales, a mantener firme la vigilancia y fortalecer las nuevas estrategias que refuercen la seguridad en todo el territorio de Aguascalientes.

El objetivo, dijo el titular de la SSPE, es fortalecer el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” para garantizar un entorno de paz y tranquilidad a toda la población, y así consolidar al estado como uno de los más seguros del país.

Martínez Romo exhortó a actuar con respeto a los derechos humanos, brindar un trato amable a la ciudadanía y ser firmes frente a quienes pongan en riesgo el bienestar y patrimonio de la ciudadanía.

Subrayó que la instrucción es hacer de Aguascalientes el estado más seguro del país, y para lograrlo, dijo, se mantiene una intensa vigilancia en todas las zonas del estado, así como en la ciudad capital, comunidades, carreteras y caminos, a fin de darle certeza y confianza a la ciudadanía.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado manifestó que la corporación a su mando trabaja sin pausa en beneficio de la población, a fin de generar entornos seguros y salvaguardar la integridad de todos los habitantes del estado.