Piden a nuevo gobierno de Aguascalientes mejorar procedimiento de búsqueda de personas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Se pueden hacer mejoras en las labores de la Comisión Estatal de Búsqueda, manifestó Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en la entidad, ya que apuntó, se siguen teniendo deficiencias en estas tareas.

En entrevista, la coordinadora señaló que a la fecha, las asociaciones civiles desconocen varios aspectos sobre la labor de la comisión de búsqueda, como los pasos que se establecen en el plan de búsqueda anual o si se tiene la intención de crear un consejo ciudadano en este ámbito.

“Primero, revisar cuál es el trabajo que se está haciendo en la actual comisión. Nosotros no tenemos certeza de cuál es por ejemplo el plan de búsqueda anual, la comisión tendría que tener un consejo ciudadano, ya pasaron dos años y no lo ha creado”

De igual manera, comentó que otro de los cambios que podrían hacerse es que las carpetas de investigación inicien una vez que los familiares de las víctimas tengan conocimiento de ello, y que los miembros de la comisión no repitan las mismas indagatorias con las familias de manera periódica, ya que con ello, consideró, se merman las acciones de búsqueda.

“Hay sugerencias desde nuestra experiencia de cómo se podrían mejorar los procesos, uno de ellos definitivamente es que ninguna carpeta tenga que avanzar sin el conocimiento de la familia, y no pueden estar preguntándoles a las familias lo mismo, evidentemente las familias no saben en dónde está su familiar, si no lo irían a buscar ellas solas”

Agregó que también se debe hacer una revisión de los perfiles de quienes integran la comisión de búsqueda e impulsar la integración de profesionales con conocimientos en sociología, ciencias políticas, antropología, ciencias forenses, criminalística, entre otros.

Finalmente, la activista llamó a la próxima administración estatal a tener apertura con las asociaciones civiles e integrarlas para mejorar procedimientos que abonen a la búsqueda de personas extraviadas en Aguascalientes.

“La realidad es que con nosotras fue casi una lucha para que nos recibieran, el comisionado había cerrado las puertas, ni para trabajo o alguna relación, estuvimos insistiendo por otras irregularidades y al final ya se sentó a dialogar con nosotras; entonces esperemos que en este cambio de administración mejore porque a fin de cuentas esto es para las familias”