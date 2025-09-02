Piden a MIAA que se ponga las pilas y atienda los reportes de la ciudadanía 

21.3 C
Aguascalientes
2 septiembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) piden al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) que se pongan las pilas y atiendan las demandas ciudadanas.

El presidente estatal Oscar Estrada, refirió de carencia de agua en muchas de las colonias del municipio, pero lo más preocupante y urgente a atender son los problemas en planteles educativos.

“Los edificios educativos tienen que contar con todos los servicios básicos, entre ellos el agua”.

Consideró necesario la denuncia para el director de MIAA (Jesús Vallín) escuche j haga su chamba como le corresponde.

Lamentó el caso se una escuela a la cual no se podía acceder por las aguas negras a consecuencia de la falta de mantenimiento a las redes por parte de MIAA.