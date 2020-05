Piden a la población de Aguascalientes que se queden en casa el 10 de mayo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de evitar un incremento en la cifra de personas contagiadas de Covid-19, el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) pidió a la población que celebre el Día de las Madres desde la seguridad de sus hogares y que no haya aglomeraciones en las calles.

En el mismo sentido, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a que se respeten las medidas sanitarias no sólo durante la celebración de este domingo, sino en todo el periodo de la contingencia.

“Es importante que la sociedad se mantenga en casa y que no haya aglomeraciones, la recomendación es priorizar el distanciamiento social no sólo el próximo domingo, especialmente las siguientes semanas que son las más complicadas de la pandemia”.