Piden a empresas de Aguascalientes reducir en un 80% su consumo de gas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Las empresas distribuidoras de gas en la entidad han solicitado a las plantas locales reducir hasta en un 80% su consumo de gas debido al desabasto que prevalece en el país, señaló el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Manuel Alejandro González.

En conferencia de prensa virtual, el funcionario dio a conocer que esta determinación aún no ha sido validada, ya que aún se están revisando los volúmenes de gas suministrados en Aguascalientes.

“Estamos en pláticas con las empresas suministradoras y distribuidoras del gas en la entidad, las cuales han pedido que las empresas de Aguascalientes reduzcan su consumo de gas natural hasta en un 80%. Esto todavía está en espera de validarse, hasta entonces no se revisen los volúmenes de gas suministrados a la región”.

El secretario indicó que ante los paros técnicos de algunas plantas automotrices en la entidad, el gobierno estatal ha entablado comunicación con dichas empresas y sus sindicatos para evitar un daño directo en los ingresos de los trabajadores.

Además, indicó que si el suministro de gas no logra regularizarse en los próximos días, alrededor de 240 empresas del sector manufacturero de Aguascalientes podrían verse perjudicadas. Sin embargo, dijo tener la esperanza de que en los próximos días esta situación volverá a sus condiciones normales.

“Hoy en día no tenemos un levantamiento puntual de la afectación en la industria, hay un poco más de 140 empresas del sector manufacturero que pudieran verse afectados, pero en Aguascalientes no hay esos cortes de energía o paros, pero si no se regulariza la situación sí pudiéramos tener afectaciones”, finalizó.